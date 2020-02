Los Hospitales Civiles de Guadalajara podrían enfrentar problemas de abasto de medicamentos, de recursos humanos y en el convenio del hospital-escuela, si se entregan a la Federación.

El director del OPD Hospitales Civiles, Jaime Federico Andrade, señala que por eso apoyan la postura del Gobierno de Jalisco de no adhesión al INSABI.

“Se centra en el funcionamiento de un sistema si o sea en calidad los sistemas se miden por la oportunidad que tu respondas en términos de dos elementos fundamente: recursos humanos y recursos materiales, creo que se tiene que llegar en esta mesa a un acuerdo de colaboración, yo no dudo que no se vaya a llegar”.

Agrega que sigue abierta la mesa de diálogo entre Jalisco y la Federación y es buena señal. (Por Claudia Manuela Pérez)