Todavía quedan varios días de actividad para los Juegos Nacionales y Jalisco está arrasando en el medallero. Este miércoles amaneció con un total de 62 preseas de Oro y total de 119. El segundo lugar es Nuevo León con 31 doradas por lo que ya hay mucha diferencia.

El dirigente del Code Jalisco, Fernando Ortega dice estar contento con la ventaja que llevan, pero no se sienten ganadores aún.

“Nosotros llegamos aquí con el objetico claro, venimos por el campeonato, venimos por el primer lugar en esta edición de los Nacionales Conade y estamos enfocados en eso. No podemos decir que lo sentimos en la bolsa, porque la competencia es joven, pero creo que el resultado de las disciplinas al momento nos muestran que vamos en buen ritmo”.

El mismo Fernando Ortega dice que no es sorpresa el que los Atletas de Jalisco estén dominando ampliamente los Juegos Nacionales porque ya iban muy bien preparadas las diversas selecciones.

“Es difícil sorprendernos porque la selección viene bien preparada, no hemos escatimado en el seguimiento y preparación; la mayor parte ya pasó por etapas regionales, macro regionales, nacionales, clasificatorios y sabíamos lo que teníamos”.

Los Juegos Nacionales llegarán a su fin hasta el 25 de julio. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCode)