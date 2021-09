El Gobierno de Jalisco no necesita apoyo logístico para la vacunación anti-Covid, sino más vacunas, indica el gobernador, Enrique Alfaro, sobre señalamientos del presidente López Obrador de que reforzaría con la Guardia Nacional la vacunación en algunos estados, entre ellos Jalisco.

“Si el Gobierno Federal quiere fortalecer el programa de vacunación en Jalisco lo que necesitamos es que nos manden más vacunas, estamos en condiciones de poder aplicar todas las vacunas que nos manden, ese no es el problema. La semana pasada por ejemplo no llegó ni una vacuna a Jalisco, ni una. Necesitamos que haya un flujo permanente de vacunas”.

Agrega que el miércoles acudirá a la Secretaría de Gobernación a hablar de varios temas, entre ellos la falta de vacunas para la entidad. (Por Claudia Manuela Pérez)