A pesar que el Gobierno Federal anunció que no renovó contratos con empresas farmacéuticas para la compra de más lotes de vacunas y con la vacunación de refuerzo en puerta, el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, señaló que hay dosis suficientes y no han sido notificados de algún cambio en la estrategia federal.

Adelantó que se mantienen en la idea que Jalisco eventualmente pueda comprar sus propios biológicos.

“Jalisco mantiene su postura de estar monitoreando la posibilidad de comprar vacunas propias, todavía no están disponibles en el mercado pero tenemos un esquema que coordina Xavier Orendain que está monitoreando permanentemente el tema”.

Las autoridades informaron que el gobierno compró mil 500 tratamientos de molnupiravir de la farmacéutica Merck. No se compraron más en caso que surjan nuevos tratamientos que valga la pena adquirir por parte de las autoridades. (Por Héctor Escamilla Ramírez)