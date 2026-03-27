El Gobierno de Jalisco destinó más de 206 millones de pesos en la adquisición de equipamiento táctico y tecnológico para fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales.

La inversión incluye un vehículo táctico, 28 unidades tipo pick up para la Policía Metropolitana, 6 mil 534 uniformes, mil 948 chalecos balísticos, 681 cascos, 600 equipos antimotines y 400 kits tácticos de primeros auxilios. Asimismo, se incorporó un sistema integral de radar antidrones, cuatro drones y dos robots antiexplosivos.

También se adquirieron 200 radios portátiles, dos consolas de radiocomunicación y ocho audífonos aéreos, entre otros insumos destinados a mejorar la operatividad.

Del total ejercido, 87 millones 540 mil 455 pesos corresponden a inversión estatal, mientras que el resto proviene de recursos federales. El equipamiento busca reforzar las capacidades de respuesta y operación de las fuerzas de seguridad en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)