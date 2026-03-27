El Gobierno de Jalisco destinó más de 206 millones de pesos en la adquisición de equipamiento táctico y tecnológico para fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales.
La inversión incluye un vehículo táctico, 28 unidades tipo pick up para la Policía Metropolitana, 6 mil 534 uniformes, mil 948 chalecos balísticos, 681 cascos, 600 equipos antimotines y 400 kits tácticos de primeros auxilios. Asimismo, se incorporó un sistema integral de radar antidrones, cuatro drones y dos robots antiexplosivos.
También se adquirieron 200 radios portátiles, dos consolas de radiocomunicación y ocho audífonos aéreos, entre otros insumos destinados a mejorar la operatividad.
Del total ejercido, 87 millones 540 mil 455 pesos corresponden a inversión estatal, mientras que el resto proviene de recursos federales. El equipamiento busca reforzar las capacidades de respuesta y operación de las fuerzas de seguridad en la entidad. (Por Edgar Flores Maciel)
Jalisco invierte más de 200 MDP en equipamiento para seguridad
El Gobierno de Jalisco destinó más de 206 millones de pesos en la adquisición de equipamiento táctico y tecnológico para fortalecer a las corporaciones de seguridad estatales.