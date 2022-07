Jalisco, entidad que ocupa el “deshonroso primer lugar en desaparecidos a nivel nacional, llegó tarde a la prevención y combate de este fenómeno delictivo, considera Alan García Campos, de la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas.

“Yo diría que uno de los principales elementos es que, uno, hubo una comprensión tardía del fenómeno, un reconocimiento tardío del fenómeno. Dos, una inacción, por consiguiente un problema que no se reconoce es un problema que no se enfrenta y un problema que no se enfrenta es un problema que no se resuelve. Entonces, durante mucho tiempo se dejaron de hacer las cosas y hoy tenemos un fenómeno acumulado”

De visita en Guadalajara donde se reúnen organismos nacionales defensores de derechos humanos para analizar el Informe Especial de la ONU en desaparición forzada y por particulares, señala que Jalisco registra personas desaparecidas desde los años 70s, problema que se agravó a partir del 2006. La entidad tiene 15 mil 040 casos. (Por Gricelda Torres Zambrano)