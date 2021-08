El Gobierno de Jalisco buscará por todas las instancias no dar más recursos al IEPC para los partidos políticos como lo dictaminó el organismo electoral el viernes pasado.

Se trata de una bolsa extra de 380 millones de pesos que se repartirían dos partidos políticos: Futuro y Hagamos, por los cambios en la ley, así lo indicó el mandatario Enrique Alfaro.

“Y la respuesta es no. No estoy dispuesto a permanecer inmóvil ante un planteamiento que busca darle más dinero a los partidos, no estoy de acuerdo con eso y vamos a platicar con los legisladores a ver que se puede hacer para revertir este despropósito”.

El mandatario culpó de esto al político, Pedro Kumamoto, quien fue el promotor de esta ley cuando era diputado y otorga recursos a los partidos de acuerdo a los votos obtenidos. (Por Claudia Manuela Pérez)