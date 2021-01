Con la compra de vacunas contra el Covid, Jalisco no pretende sustituir al Plan Nacional de Vacunación sino reforzarlo, sobre todo en la población productiva con alguna enfermedad, señala el mandatario, Enrique Alfaro.

“Queremos fortalecer el programa que sigue su marcha y que nosotros vamos a tratar de acelerar, si podemos lograr, o si logramos perdón, comprar vacunas, la vacunación de personas entre 18 y 59 años que tengan alguna morbilidad fundamentalmente donde está concentrado el problema más serio que es el Área Metropolitana de Guadalajara. Pero sí siendo muy claros no podemos generar una expectativa falsa en la población, no sabemos si hay vacunas disponibles”.

La idea es que en la primera etapa los empresarios de Jalisco participen con la compra de cien mil vacunas de las 500 que se buscan y los municipios aporten a la bolsa. (Por Claudia Manuela Pérez)