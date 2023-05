El Gobierno de Jalisco coteja los datos de tres mil personas desaparecidas en la entidad porque tiene dudas el estatus de las carpetas de investigación y no se han presentado familiares, señala el mandatario, Enrique Alfaro.

Indica que Jalisco no sube información a la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda porque hay un desorden en ella.

“Nosotros, la información que tiene el sistema estatal es la que reconoce Jalisco, la qué hay allá es una información que ellos generan, tiene datos duplicados tiene una falta de actualización terrible, no quiero polemizar porque es un tema sensible, pero yo lo que les digo es la información sobre el tema de desaparecidos que cuenta en Jalisco, la que se toma como la información oficial para tomar decisiones y para darle seguimiento a los casos es la información del sistema estatal que tenemos que está a su disposición y es público, además”.

Según el Gobierno de Jalisco, en la entidad hay casi 14 mil personas desparecidas. (Por Claudia Manuela Pérez)