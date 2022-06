Debido a que las hospitalizaciones se mantienen bajas, en uno por ciento, Jalisco no regresará al uso del cubrebocas a pesar del aumento de casos de Covid-19, señala el gobernador, Enrique Alfaro.

“Esto es el efecto de la vacuna y esto es lo que explica por qué si bien pueden aumentar el número de casos, no está habiendo un impacto directo en el tema de hospitalizaciones, ni de muertes y eso es lo que hace que por lo pronto la Mesa de Salud no estime necesario ninguna medida adicional. Es sólo el 1.6 por ciento de los contagios está necesitando de algún tipo de atención hospitalaria”.

En las últimas horas se registran 688 nuevos contagios y suman cuatro días con más de 600 casos.