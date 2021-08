En la escuela primaria 24 de Febrero en Santa Elena de la Cruz de Guadalajara se dio el arranque del ciclo escolar 2021–2022 para Jalisco, un evento que se encadenó a la rueda de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador y donde todas las entidades anunciaron el inicio de actividades.

La transmisión de Jalisco fue interrumpida por fallas técnicas, aunque luego se recuperó.

Esto dijo el gobernador Enrique Alfaro.

“El regresó a las clases presenciales ha sido materia de polémica, pero igual que ustedes estamos convencidos que el regreso era necesario que el mantener a nuestros niños y niñas, lejos de sus escuelas, de sus maestros su compañeros puede generar ya un daño de verdad irreversible”.

De momento las autoridades estatales no reportan incidencias en la apertura de los planteles, aunque 90 escuelas tuvieron daños por el huracán “Nora”.

Al menos en esta escuela, 24 de Febrero, los salones no lucen llenos, mucha gente decidió no llevar a sus hijos a las clases presenciales.

Al ingreso de la escuela y al entrar a los salones operan los filtros sanitarios. (Por Héctor Escamilla Ramírez)