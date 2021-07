Los gobiernos de Jalisco y Nuevo León irán coordinados ante la Federación para solicitar una revisión del pacto fiscal, así lo indicó el mandatario jalisciense, Enrique Alfaro, al recibir al gobernador Electo de Nuevo León, Samuel García, ambos del mismo partido político.

“Los dos estados refrendamos nuestra determinación para ir a una revisión del convenio de coordinación fiscal, no podemos dejar ese tema, vamos a trabajar en ese sentido. Pero también queremos los dos Estados, dejar claro que no es nuestro ánimo romper el pacto fiscal, queremos revisarlo y queremos corregirlo”.

Ratifica Alfaro Ramírez que sigue en pie la realización de una consulta pública sobre el tema en los meses de agosto y septiembre, mientras que en Nuevo León aún no se define este ejercicio, pues las nuevas autoridades inician en octubre. (Por Claudia Manuela Pérez)