Estados del sur y occidente del país, entre los que no se encuentra Jalisco, son los mayores receptores de remesas de los mexicanos que radican en Estados Unidos, indica el investigador del CUCEA de la UdeG, Alejandro Canales Cerón.

“Bueno, casi todos los estados reciben remesas, pero no todos reciben por igual. Aquí lo relevante es lo que decía recién, si se fijan bien el occidente, lo que es Michoacán, Guanajuato, etcétera, no Jalisco, junto con la zona del Itsmo, el sur, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, etcétera, son los estados donde más reciben más volúmenes de remesas y que responden justamente lo que decía, sobre todo a esa zona del sur, a los estados con mayor precariedad, mayor pobreza, niveles de pobreza y que tienen una importante vinculación con la migración”

Asegura que esto confirma que las remesas aumentan cuanto más crítica es la situación económica en México. (Por Gricelda Torres Zambrano)