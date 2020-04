El entrenador mexicano Javier Aguirre, quien ha dirigido en México, España, Japón, Emiratos Árabes y Egipto, hizo un recuento de su carrera en una entrevista difundida por la Liga de España y en la que describe como llegó al Leganés, equipo que actualmente dirige.

“Japón lo mismo jugué Copa Asia, perfecto y a partir de ahí me llama Egipto, me llaman Egipto y Corea del Sur a la vez, entonces hablo con ambos me voy a Egipto y bueno juego la Copa Africa que también me apetecía no sale bien y estando en casa me llama el Leganés, ¿qué haces, dices que no, que quieres otra selección? Pues no, me vine a Leganés y aquí estoy, feliz… sufriendo como un perro, pero feliz”. (Manuel Trujillo Soriano)