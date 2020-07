Llegó a su fin la temporada en España con desenlace triste para un mexicano. El club Leganés que dirige Javier Aguirre, logró sacar el empate a dos goles contra el campeón Real Madrid, pero se va a la segunda división, luego de que Celta de vigo donde juega Néstor Araujo, empató a cero goles con el Espanyol de Barcelona.

Aguirre, se mostró contento con lo hecho por sus jugadores pues el equipo se quedó a un gol de la salvación y dejó en suspenso su continuidad en el banquillo del club Leganés.

“Hay que esperar, uno nunca sabe en el fútbol qué es lo que viene. Realmente yo soy un hombre de fútbol, entiendo las circunstancias, es cierto que es mi primer descenso, son muchos años en el fútbol. Ni como jugador ni como asistente me había tocado. Es cruel, es duro, porque veo un vestuario roto, muchas lágrimas, porque llamas a la familia y están igual, destrozados, pero yo esperaré a ver cuál es mi futuro. Yo no me puedo pronunciar en este momento porque no tengo certeza de qué va a suceder mañana.”

De esta manera descienden Leganés, Espanyol y Mallorca. Con 25 goles, Leo Messi es campeón de goleo, y se convierte en el jugador con más títulos de máximo anotador de la Primera División en España al llegar a siete galardones.

Barcelona se despidió con una espectacular goleada que sirve de consuelo, al finalizar en el segundo sitio de la clasificación.

Con doblete de Leo Messi, el cuadro catalán se impuso 5-0 al Alavés. Por cierto que en algo atípico y no visto en los últimos años, el Barcelona solo presentó 5 elementos en la banca, con tres jugadores de campo y dos porteros, debido a lesiones y suspensiones de varios elementos.

En otros juegos: Sevilla le ganó 1-0 al Valencia, Atlético de Madrid empató 1-1 con la Real Sociedad en juego donde Héctor Herrera fue titular y jugó todo el partido.

Además el Betis perdió 2-0 con Valladolid. Guardado no jugó y Laínez entró de cambio al minuto 71. (Por Martín Navarro Vásquez)