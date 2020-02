Con su característico humor y su ya conocida forma de hablar, el técnico del Leganés, el mexicano Javier Aguirre dijo que le pone buena cara al hecho de que el Barcelona haya pagado la cláusula de rescisión para llevarse al delantero del cuadro pepinero, el goleador Martín BraithWaite.

“Es cierto que nunca me había pasado, la verdad, que en un mercado de invierno te saquen a un jugador, en un día, pum, te lo ventilan sin estar en el… tu no te imaginas yendo en el último lugar que te zumben a dos jugadores, no te lo imaginas, sería al revés que a los grandes les saquen jugadores. A ver, yo creo que nos chin… eso es lo que yo creo en mexicano, pero bueno ni las manos metimos, es lo que hay”:

Luego de la operación de Dembélé, que lo dejará fuera de las canchas por 6 meses, el Barcelona recibió permiso especial para substituirlo con un refuerzo que sería registrado pese a que estaba cerrado el mercado de transferencias, y al que eligieron fue al delantero danés de 28 años BraithWaite, pero como el Leganés se negó a negociarlo, los azulgranas pagaron la cláusula de rescisión de 18 millones de euros. (Por Juan Carlos González)