El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, dijo que los únicos Ferraris que conoce son Ramón Ferrari Patiño, Alfredo Ferrari Saavedra y Antonio Ferrari Cazarin, luego de que Emilio Lozoya refiriera en su denuncia que el entonces mandatario estatal le regaló un automóvil Ferrari al ex presidente Enrique Peña Nieto.

Además, aseguró que nunca se ha subido a un vehículo, así como tampoco ha comprado y regalado un automóvil similar.

En su denuncia, el ex director de Pemex declaró que durante una celebración del Día de la Marina en Veracruz, el ex gobernador le entregó a Peña Nieto una foto de un viejo Ferrari y las llaves del auto.