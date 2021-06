En conferencia de prensa celebrada en el Centro de Guadalajara, la leyenda del boxeo Julio César Chávez y Héctor Camacho Jr. terminaron entre empujones previo a la pelea de exhibición que tendrán el próximo sábado en el Estadio Jalisco. Chávez un tanto molesto por la reacción, habló para notisistema y dijo que lo malo es que solo podrá subir al ring por cuatro rounds.

“Es una pelea complicada, porque es más joven que yo, pero la experiencia que tengo puede suplir eso, va a ser una muy buena exhibición. Pienso quitarme la careta en el último round, iban a ser cinco rounds, pero ahora serán cuatro porque ya estoy viejito, no aguanto tanto”.

Por su parte el puertorriqueño dijo Camacho Jr., señaló: “Es un placer compartir el ring con una leyenda como JC Chávez, si les digo que no estoy pensando en venganza es mentira. Esta es una exhibición, pero es más personal. Lo único que te pido es que no te pases de v… nada más”. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCodeJal)