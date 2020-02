La puesta en escena “Jesucristo Superestrella” regresará a Guadalajara, en esta ocasión el cantante Samo se incorpora al elenco en el personaje de Pedro y en conferencia de prensa el ex integrante del grupo Camila, aseguró ser un hombre de retos, razón por la cual aceptó incursionar en el teatro musical.

“Creo que soy un hombre de retos y cuando recibí la llamada sí lo pensé, pero creo que tomé esta oportunidad porque ¿cómo dejarla? me explico, cómo no estar dentro de una obra tan icónica y este montaje que está espectacular, cómo quedarse fuera si es que me están invitando, cómo decir que no, creo que fue una de las mejores decisiones que he tomado”.

“Jesucristo Superestrella”, protagonizada por Erik Rubín, Beto Cuevas, María José, Kalimba, Samo y Enrique Guzmán, ofrecerán una función el próximo 28 de febrero en el Auditorio Telmex. (Por Katia Plascencia Muciño)