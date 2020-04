La cantante y actriz, Jennifer López junto con su prometido, el ex beisbolista, Alex Rodriguez, están interesados desde hace un par de meses en comprar a los Mets New York, por lo pronto, ya contactaron al banco JPMorgan para recaudar capital, informa la revista estadounidense Variety.

Los Mets son propiedad de la familia Wilpon, que en diciembre anunció que estaba negociando vender el 80 % del equipo a uno de sus accionistas por valor 2 mil 600 millones de dólares pero el acuerdo finalmente no se cerró.