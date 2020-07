El comediante Jorge Falcón asegura que se puede hacer comedia sin ofender a nadie y que su estilo nunca ha sido meterse con el público o grupo específico. Habla el espectáculo que ofrecerá vía streaming desde la Ciudad de México.

“Mientras yo no enfoque a nadie, no me dirija hacia alguien o lo ofenda directamente como lo hacen ahora en los Stand Ups y la gente lo aguanta, pero yo nunca me meto con el público, hablo de feos, yo hablo de mí, yo me rio de mí, disfruto hablar de mí, hablo de mi mamá de mi suegra de mis hermanos. No es un show casero, es un show con producción, lo vamos a hacer hasta en un teatro, va a estar muy bien, lo voy a hacer con mi grupo, o sea es un show profesional”.

Jorge Falcón se presentará el 22 de agosto a través de la plataforma arema.com.mx. (Por Paco Morales González)