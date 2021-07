Después de 10 años, Jorge y Axel Muñiz, vuelve a unir sus voces para realizar el sencillo “Todavía”, una canción que fusionan diferentes géneros con los que ambos cantantes se sienten cómodos, así lo mencionó en exclusiva para Notisistema, Axel Muñiz.

“Siempre trato de mostrarle todas las canciones nuevas que estoy componiendo, que estoy haciendo o que me envían, y en una de ellas me dijo, yo quiero grabar esta canción y la verdad me encantó la canción porque es una fusión entre la balada, el regional mexicano, el urbano, y creo que el productor encontró el punto medio de los dos para poder hacer esta canción”.

Axel y Jorge Muñiz aseguraron que la canción Todavía la grabaron por el simple gusto de volver a trabajar juntos, por lo que no formará parte de ningún disco; además de que cada uno tiene proyectos que próximamente darán a conocer. (Por Katia Plascencia Muciño)