Ante un poco más de 4 mil personas, el cantante José Luis Perales dijo adiós a los escenarios de Guadalajara con su gira “Baladas para una despedida” en un concierto donde el español hizo un recorrido por su carrera recordando anécdotas de cada canción. Al iniciar, Perales tomó un momento para pedir aplausos en el Día Internacional de la Mujer, el escenario se iluminó con luces moradas y dedicó su presentación a las damas. Hizo vibrar a los asistentes con sus éxitos “¿Y como es el?, Me llamas, y Canción de Otoño”. El concierto llegaba a su fin y los fanáticos de pie, con aplausos y al borde de las lágrimas le pedían que no se fuera.

“Me voy feliz, sabiendo que esta noche he recibido mucho cariño”.

José Luis Perales agradeció a los tapatíos por apoyarlo durante todo su carrera y anunció que ahora se dedicará a seguir escribiendo. (Por Kevin Casillas).