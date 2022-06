A sus 65 años, el actor Juan Carlos Barreto se siente feliz y honrado de que sean los productores quien lo busquen para trabajar, así le sucedió con su siguiente proyecto que será un melodrama de la mano de Carmen Armendáriz, así lo reveló en entrevista con Notisistema.

“No me niego a hacer casting, definitivamente, pero la verdad es que la mayor parte de mi vida me han hablado directamente, o sea que es muy raro que me casteen y por ejemplo, en este caso que ahora voy a hacer una telenovela con Carmen Armendáriz, Carmen Armendáriz me la encontré en un pasillo y yo grabando y tal y me dice, empiezo tal fecha y ya estás, le dije sí, sí claro claro”.

Actualmente Juan Carlos Barreto participa en la telenovela la Herencia y está a punto de estrenar una obra de teatro en la Ciudad de México, con la que espera hacer una gira por algunas ciudades del país. (Por Katia Plascencia Muciño)