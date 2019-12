El cantante Juan Solo, regresa a la música con el sencillo A prueba de ti, ahora con un contrato con una compañía disquera y después de una pausa, no profesional, pero sí en el estudio de grabación.

“Sí, es una canción que le tengo mucho cariño porque está marcando de cierta forma mi regreso, aunque nunca me fui, sí pasaron dos años de no sacar nada de plataformas digitales que es donde ahora estamos mostrando nuestra música y en YouTube. Es un track que está renovando mucho mi sonido, que me está permitiendo mostrar mi esencia en la letra también. Pues trae bendición porque es la primera rola que sale también de la mano de Universal Music”, yo fui artista independiente durante ocho años, previo a esto”.

Juan Solo tiene planeado varios lanzamientos para el 2020 y todo tour de promoción y presentaciones. (Por Paco Morales González)