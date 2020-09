El defensa de las Chivas Gilberto Sepúlveda, aseguró que más que aburrido, el juego de este sábado ante los Tigres será atractivo, pese a la forma de jugar de los del Norte. Además señaló que para él, será todo un reto marcar al goleador del torneo, el francés André Pierre Gignac.

“Me gusta la exigencia, me gusta que me exijan y exigirme a mí mismo, sobre todo en este tipo de partidos, qué mejor, son los partidos buenos, los que uno espera enfrentar a grandes equipos como lo es Tigres. Me preparo siempre para mejorar yo mismo. Sabemos que Gignac es un tipo la verdad impresionante, es un gran delantero y daré todo como siempre, lo haré de buena manera seguramente el sábado. va ser un gran partido muy intenso y va ser un gran partido, para nada pienso un partido aburrido”.

Por otro lado el juvenil Sepúlveda, quien ha recibido muchas críticas en el torneo, dijo que responderá solo en la cancha.

“No me molesta que la afición me exija, que tenga esa curiosidad por qué baje mi nivel. No les voy a dar explicaciones de lo que pasa en mi vida, fuera de la cancha, voy a responderme a mí mismo dentro del campo y así como al club y a la afición de Chivas”.

Chivas cerró entrenamientos para el juego de este sábado ante Tigres. (Foto @chivas/Por Martín Navarro Vásquez)