Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 “van porque van” pese a la epidemia de coronavirus a nivel global, afirmó este jueves, el presidente del Comité Olímpico Mexicano, Carlos Padilla, quien aseguró tener la información suficiente como para hacer esa afirmación.

El dirigente del COM, indicó que los deportistas mexicanos que han clasificado a la cita olímpica continúan sus planes de entrenamiento y preparación y que los que aún no califican, no han alterado sus planes para alcanzar el objetivo.