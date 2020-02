Un tribunal unitario determinó que no hay elementos para acusar al empresario argentino Carlos Ahumada Kurtz por el presunto delito de fraude.

Por tanto, podrá reclamar un préstamo de 400 millones de pesos otorgado a la ex secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, dinero que sirvió para apoyar al PRD.

En caso de que ella y el partido político no cuenten con los recursos, sus bienes podrán ser embargados.

La denuncia contra Carlos Ahumada fue promovida por Rosario Robles y el PRD, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. (Foto: Cuartoscuro.com)