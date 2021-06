En combate celebrado en el Code Jalisco, el capitalino Julio Cesar “Rey” Martínez venció por nocaut en el sexto round al también mexicano Joel Córdoba y retuvo el fajín mosca del Consejo Mundial de Boxeo.

Martínez nativo del barrio de Tepito, dio una gran pelea desde que sonó la campana y feliz esto comentó:

“Estoy muy contento, agradecido con la familia, con mi esposa, mis hijos, mis papás, con todos, y gracias a Dios se dieron los resultados, como siempre con todo menos con miedo, no trabajando al 100 por ciento sino al mil, él (Joel Córdova) es fuerte, pero con la preparación todo se puede. Sabíamos que era una pelea de choque, me gusta así, a veces no me gusta hablar de más, me gusta ser callado y se dieron los resultados”.

En el combate semifinal, por la vía de los cartones, José “Tecuala” Argumedo perdió ante el panameño Daniel Matellon por decisión unánime y se queda con el fajín interino de peso minimosca de la Asociación Mundialista de Boxeo.

Por su parte el tapatío Cristian “Niñote” Gómez venció por KO en el noveno round a Jorge “Soldado” Pérez. (Por Martín Navarro Vásquez/FotoCodeJal)