El delantero argentino Julio Furch, continúa con su rehabilitación luego de ser operado del tobillo izquierdo. No ha jugado por ese motivo un solo minuto del Guardianes 2021,por lo cual dice que le duele no poder colaborar con los Zorros que siguen en el último lugar de la clasificación.

“Es difícil estar afuera, ver un partido desde afuera es complicado, pero apoyando al equipo, que por ahí necesitan del apoyo de todos, pero el proceso va bien, conforme a lo que me dijo el doctor, y voy con ganas, siempre todos los días de salir de esta situación, de estar con mis compañeros y contando los días para volver”.

Señaló además el argentino, que espera que pronto el equipo mejore: “Creo que el equipo va a repuntar, estos empates me han dejado un buen sabor de boca porque uno fue ante Pumas, y con Santos que era el puntero el equipo hizo todos los méritos para ganar pero no se ha podido, y lo que yo les trato de decir es que tengan más confianza en ellos, todos son grandísimos jugadores porque los he enfrentado antes y ahora son mis compañeros y sé que nos van a entregar un buen final de torneo”. Atlas prepara el juego de la fecha 6, donde el próximo lunes se medirá a Pachuca. (Por Martín Navarro Vásquez)