De todo hubo en la acción de mexicanos en Grandes Ligas este sábado. Destacó la segunda victoria de la temporada para Julio Urías. Dos salidas, dos victorias. En el triunfo de los Dodgers 9-5 sobre los Nacionales de Washington, Urías lanzó 5.2 entradas, en las que permitió tres carreras (un jonrón), y recetó tres ponches; no otorgó bases por bola.

Luis Cessa sigue sin recibir carrera en la campaña, trabajó una entrada completa con los Yanquis, ponchando a 1 y permitiendo 1 hit. Sin embargo los de Nueva York perdieron 4-0 ante los Rays de Tampa Bay.

El sinaloense José Urquidy se llevó la derrota, la cual es la primera de la temporada al permitir 7 hits y 4 carreras en 6 entradas, en las que ponchó 7 y no dio bases, en el duelo en el que los Astros de Houston perdieron ante Oakland 7-3.

Además Oliver Pérez entró de relevo con los Indios de Cleveland que vencieron 11-3 a Detroit y se colocó como el mexicano con más años en Grandes Ligas, con 19.

Por otro lado, gran actuación del lanzador Jacob deGrom con 14 ponches en ocho entradas pero, no consiguió ningún apoyo ofensivo y los Mets perdieron 3-0 ante Marlins de Miami. (Por Martín Navarro Vásquez)