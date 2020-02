Sin precisar a que equipo se irá, el mediocampista Jurgen Damm informó hoy, que al finalizar el Torneo dejara a los Tigres por falta de continuidad:

“Simplemente le hice saber a la directiva que no renovaría, mi tema no es económico, no quiero ganar más, nunca pedí más dinero, siempre lo mío ha sido tener más regularidad y creo que no hay nada más que hablar no voy a contestar a donde ni a que equipo ni nada simplemente que creo que es lo mejor para mi futuro”.

En la misma conferencia el entrenador de los Felinos, Ricardo Ferreti, le contestó a Jurgen.

“Creo que la institución necesita jugadores comprometidos con la institución, que quieran estar aquí, entonces no me preocupa, porqué? me voy a preocupar por un jugador que no quiere estar dentro de la institución, la puerta para los grandes equipos es muy pequeña para entrar pero es muy grande para salir y hay formas de entrar y hay formas de salir”.

Todo apunta a que Jurgen Damm emigrará a la MLS. (Por Manuel Trujillo Soriano)