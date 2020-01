La prisión preventiva que obtuvo el ex Secretario de Desarrollo e Integración Social Miguel Castro se debió a que la Unidad de Medidas Cautelares acreditó que el ex funcionario incumplió con el resguardo domiciliario que le ordenó el Juez, informó el Fiscal Anti Corrupción Gerardo de la Cruz Tovar.

Fue el propio Miguel Castro quien le avisó a la Unidad de Medidas Cautelares que se iría de vacaciones los últimos días de Diciembre, sin embargo no lo comunicó al Juez y mucho menos espero su aprobación.

“La Unidad de Medidas Cautelares dice que lo entrevistaron y que el mismo informó que iba a estar en tales días allá. Quien es el que te puede autorizar o no? El Juez. Entonces si el Juez está diciendo que no cumpliste porque no le pidieron autorización al Juez.

El Fiscal Anti Corrupción indicó que si su agente del Ministerio Público no hubiera solicitado la prisión preventiva hubiera caído en una responsabilidad posiblemente de tipo penal. (Por José Luis Escamilla)