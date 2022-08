Para mantener finanzas sanas, justifican incrementos de predial y ajustes de ingresos en Zapopan

El alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, afirmó que los ajustes que se dieron en la Ley de Ingresos, como los incrementos en el impuesto predial o la eliminación de descuentos por pronto pago obedece de mantener las finanzas sanas en el municipio por medio de la recaudación.

El edil afirmó que durante los últimos tres años no se reportaron incrementos de predial-. Las fincas menores a dos millones de pesos, donde los dueños pagarán de 98 a 260 pesos. En el resto de las fincas los incrementos del predial van del dos al 10 por ciento según el tamaño de la finca.

“Tenemos tres años que no subíamos, todos los insumos, los mismos gastos del ayuntamiento nosotros no podemos perder las finanzas, hoy estamos como ayuntamiento AAA en las calificadoras y esto nos permite utilizar el dinero para obras pública, para servicios públicos, para seguridad”.

El documento se envió al Congreso para su aprobación. (Por Héctor Escamilla Ramírez)