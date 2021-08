Una semana después que habitantes de Tala se enteraran por medios de comunicación que el municipio será la nueva sede del basurero metropolitano que sustituirá a Los Laureles, autoridades estatales y representantes de la empresa Caabsa justificaron la decisión.

Pese a lo documentado en últimas semanas, funcionarios aseguran que no existan irregularidades en la operación y cierre de Los Laureles, rechazan incumplimientos de Caabsa e incluso dicen no hay fugas de lixiviados a cuerpos de agua.

También se justificó la ubicación del nuevo vertedero señalando que está lejos de las poblaciones de El Refugio o Ruiseñores y que se respeta la Norma Oficial Mexicana que data de hace 20 años.

El jefe de Gabinete, Hugo Luna, dijo que es un tema politizado y que si hubo comunicación con ejidatarios, situación que rechazan los pobladores.

“Incluso las comunidades en referencia que se manifestaron el fin de semana están a tres kilómetros y cinco kilómetros de distancia del lugar, entonces no corresponde a la lógica del entorno de comunicación de la zona”. (Por Héctor Escamilla Ramírez)