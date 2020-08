El Congreso del Estado compró el primer kit de cien pruebas rápidas para detectar Covid-19 a una empresa que no esta ni en el padrón de proveedores del Legislativo, ni del Estado.

Con el argumento de que urge tener el stock, las pruebas se adjudicaron directamente a la empresa Productos Medico Diagnosticos, S.A. de C.V. con sede en Zapopan, por 44 mil pesos, aunque en la factura no se específica la marca de la prueba adquirida.

El coordinador del Área Administrativa, Jorge Mestas, señala que en las adjudicaciones directas no es requisito formar parte del padrón de proveedores.

“Cuando son compras directas y son menores de 50 mil pesos no es un requisito estar en el padrón, cuando es una licitación como tal que son adquisiciones de más de 50 mil pesos ya lleva otro proceso completamente diferente”.

Las opciones de compra fueron presentadas por el Área Médica, y en la lista también estaban Núcleo de Diagnostico y Médica Sur.

Cada prueba le costará 440 pesos al Congreso. (Por Mireya Blanco)