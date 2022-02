Justifica el presidente Andrés Manuel López Obrador, la designación de la exgobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, sobre quien existen diversas denuncias por supuesta corrupción, como cónsul en Barcelona.

“Son apreciaciones. Nosotros no tenemos ninguna denuncia formal en contra de la ex gobernadora. Que yo sepa la Fiscalía no ha tornado ningún caso al poder judicial. Entonces no podemos hacer a un lado a nadie sólo por denuncias públicas. Yo tomé la decisión porque en el tiempo que ella estuvo de gobernadora y yo estuve visitando Sonora, trabajando para el pueblo de Sonora, conté con el apoyo de la gobernadora y fue respetuosa con el Gobierno Federal. No tuvimos ninguna diferencia”.

Explicó que no ha tenido comunicación reciente con la ex gobernadora, pero que es el canciller Marcelo Ebrard el encargado de ver este asunto. (Por Arturo García Caudillo)