Ante la polémica que se ha levantado porque la feria artesanal sí y las empanadas no en el centro de la ciudad, la representante de Fomento Artesanal del gobierno del estado, Erika Sánchez, precisa:

“Bueno, el pabellón es gigante, y esto hace que la circulación de aire natural siempre esté, con el apoyo de los ventiladores siempre tengamos esta circulción de aire natural, además, antes de ingresa siempre pasas por el túnel sanitizante, aplicación de gel, toma de temperatura, hay que hacer un registro al azar, porque después vamos a hacer monitoreo de si se contagiaron o no para”.

La Feria Corazón de Artesanos se realiza desde veintiocho de marzo y hasta el once de abril en la Plaza Liberación del centro de Guadalajara.

(Por: José Luis Jiménez Castro)