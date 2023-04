Tras el reclamo de los vecinos de la colonia Jauja porque a pesar de la suspensión otorgada por un juzgado sigue en operaciones la central de transferencia de El Cielo, el alcalde de Tonalá, Sergio Chávez, afirmó que de momento el ayuntamiento no ha sido notificado:

“Por versiones periodísticas nos enteramos este asunto. No hemos sido notificados de manera oficial. Por lo tanto no puedo emitir ningún comentario, pero si por lo pronto. La planta de transferencia seguir operando”.

Vecinos consideran que el lunes o martes podrán regularizarse las notificaciones por parte de los juzgados al término de las vacaciones de semana Santa y Pascua. (Por Héctor Escamilla Ramírez)