Justifica el secretario de Seguridad de Jalisco, Agustín Bosco Pacheco Medrano, el que policías estatales se hubieran dedicado el pasado domingo a retirar las fichas de búsqueda de personas desaparecidas que familiares colocaron en postes en los alrededores de Casa Jalisco.

Sin detenerse a dar alguna explicación, el funcionario aseguró que se trataba de publicidad indebida.

“-¿Pero el retirar las fichas de búsqueda quien dio la instrucción?- Las fichas de búsqueda yo no sé lo que me esté diciendo al respecto. Pueden ser mucho tipo de propaganda, un sinfín de actividades que algunas de ellas no pueden estar en la vía pública y por eso es que se toman las medidas. No necesariamente de ficha, de cualquier tipo de propaganda no autorizada -¿Pero nunca habíamos visto a ningún policía retirando propaganda de algún tipo?- Ellos hacen su trabajo, le reitero que es cubrir las manifestaciones”.

El secretario de Seguridad subió presuroso a su camioneta y evitó detenerse para contestar si ahora entre las facultades y obligaciones de la Policía Estatal se encuentra la limpieza de mobiliario urbano. (Por José Luis Escamilla)