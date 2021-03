La justicia laboral, que debe de quedar en manos del poder judicial a partir de mayo del 2022, aún no tiene sede para que se puedan establecer los juzgados, pues por la carga de gente que atendería y por la que ya se atiende en juzgados de otros rubros, no es viable llevarlo a Ciudad Judicial, aseguró el magistrado presidente del poder judicial estatal, Daniel Espinosa Licón.

“Creemos que Ciudad Judicial no es el edificio adecuado para genera ese flujo de ciudadanos o usuarios en administración de justicia. Si estos tres temas: civil, familiar mercantíl, nos genera un flujo muy elevado, la justicia laboral lo duplicaría”.

Indicó que se están estudiando algunas opciones viables, considerando que se puedan habilitar protocolos de bioseguridad por la pandemia. En tanto se consigue una sede, se trabaja en la capacitación de quienes intervendrán en los juicios laborales bajo el modelo de oralidad.

(Por: Aníbal Vivar Galván)