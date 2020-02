Asegura el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que aunque no está de acuerdo y votaría en contra, si la gente lo decide y si ya se organizaron para recabar las firmas requeridas, no habría objeción de su parte para que se lleve a cabo la consulta para juzgar a los ex presidentes.

“Dije que la última palabra la tenía la gente y que hay el mecanismo, si se reúnen las firmas, si los ciudadanos independientes, nosotros no estamos llamando a eso, pero no podemos tampoco impedirlo, no debemos impedirlo, son iniciativas de los ciudadanos, si se organizan los ciudadanos y obtienen la firma para que se lleve a cabo la consulta, pues se tendría que hacer de conformidad con la Ley, yo si también quiero comentarles que votaría en contra”.

Por otro lado reiteró que su decisión de modificar el calendario para que las fechas históricas se celebren el día que les corresponde, tiene que ver con la necesidad de fortalecer la memoria histórica y minimizó los daños que esta decisión pudiera ocasionar al turismo nacional. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)