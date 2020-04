La exesposa de Javier Duarte, Karime Macías, denunció en la Fiscalía General de la República al ex tesorero de Veracruz, Antonio Tarek, por su presunta responsabilidad en el delito de falsedad en declaraciones.

A través de su abogada, Karime Macías aseguró que las manifestaciones falsas de Tarek no sólo representan un agravio para ella, sino también para su ex esposo y ex colaboradores.

Por este motivo, solicitó una indagatoria contra el testigo estrella de la dependencia. (Foto: Archivo)