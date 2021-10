La cantante Karol Sevilla trata de dejar atrás su papel de niña de “Soy Luna” para mostrar su lado de mujer en su nueva canción “Pase lo que pase” en colaboración con Joey Montana, así lo confiesa en entrevista con Notisistema.

“También obviamente el principio con mucho nervio porque no sabía cómo iba a reaccionar la gente como decían es este cambio de niña a mujer que es un proceso que la gente también entienda que obviamente ya no me van a ver como el personaje que alguno en algún momento hice con los patines sino que es un cambio que tiene que ser algo estratégico para la verdad es que los comentarios han sido buenos”.

Karol Sevilla tiene en puerta dos sencillos más y afirma que su siguiente colaboración es con un artista que admira mucho. (Por Kevin Casillas).