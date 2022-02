La actriz Kate del Castillo hace frente a las polémicas y responde a los comentarios de su padre, Don Erick del Castillo después de que hace unos días manifestara que no le daban trabajo en las telenovelas por no quererse vacunar contra el COVID-19.

“Yo tengo mi manera de pensar, mis padres tienen su manera de pensar y no se las voy a cambiar por que no puedo cambiárselas y créeme que lo he intentado. Así es, ellos no salen de su casa, ellos creen que van a estar bien ellos no se quieren vacunar. Lo lamento muchísimo pero creo que no estamos en ninguna posición de juzgar absolutamente nada, ahora yo en lo personal les recomiendo que se vacunen. Esa es mi posición”.

Este año Kate del Castillo producirá y protagonizará una serie que se grabará en nuestro país donde estará regreso dos meses para filmar con su casa productora. (Por Kevin Casillas)