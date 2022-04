La cantante Kenia Os lanza su primer disco titulado “Cambios de Luna”, un material que contiene 12 temas que ella escribió y con el que desea que cada uno de los que lo escuchen se pueda sentir motivado y empoderado:

“Creo qué puse muchísimas cosas que a mí me gusta escuchar, como sentirme empoderada, como que no necesito a nadie más que a mí misma, que pueden salir adelante después de cada caída, de qué puedo soñar, que puedo cambiar, que soy fuerte, entonces creo que quise dar un mensaje en ese álbum, porque al final del día es música que yo quiero escuchar, una canción que me diga y que me hagas sentir, que me empodere”.

Kenia Os se presentará en Guadalajara por primera vez en el Auditorio Telmex el próximo 22 de mayo. (Por Katia Plascencia Muciño)