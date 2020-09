El cantante Kike Jiménez platicó con Notisistema sobre su participación en La Voz y por qué volvió al reality show en el que estuvo en el 2014 con otra televisora.

“La exposición porque cuando yo estuve la primer vez que fue en el 2014 en el 2013 acababa de abrir instagram, entonces había mucha gente que no estaba utilizando la plataforma, como que no había tanto crecimiento en redes sociales como hay ahora; cuando hablé con estas personas de La Voz para poder formar parte del reality esta vez, pues fue la primera idea que se me vino a la mente dije, claro que sí necesito llegar a más gente, necesito que mi música se conozca más. Obviamente dije que sí por esas razones”.

Kike Jiménez confesó que disfrutó más la primera vez que estuvo en La Voz, pero que en esta ocasión tuvo un contrato más noble con la televisora y con más libertad, por lo que pronto lanzará música nueva y seguirá promoviendo su carrera. (Paco Morales González)