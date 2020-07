Lo volvierona hacer. Por sexto día concecutivo se colocó el operativo alcoholímetro de la Policía Vial en Periférico Oriente y Avenida Malecón en la Colonia Jalisco, provocando un congestionamiento vial de cuatro kilómetros.

Los automovilistas señalan.

“Mal, creo que cuatro kilómetros de cola por día, diario aquí no creo que tenga alguna ventaja o algún beneficio todo mundo ya saben que están aquí, si es por el alcoholímetro no creo que funcione ¿Amigo qué opinas de esto? Es una vergüenza nuestro gobierno que tenemos, esto no debe de ser a esta hora cuando es la hora pico, la fila esta hasta la Calzada Independencia”

¿Qué opinas de que hagan estos operativos aquí? Jefe ya nos está dando infarto, se manchan ya desde el viernes pasado están así, todo el día”.

El operativo alcoholímetro sobre Periférico Oriente y Avenida Malecón se ha instalado desde el pasado viernes, y por ejemplo esta tarde a la 1 y media no habían detenido un solo vehículo. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)