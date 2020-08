A punto de cumplir 50 años te trayectoria artística, la primera actriz Macaria, aseguró que dentro de todos los ámbitos en los que se ha podido desarrollar, siempre ha disfrutado y preferido hacer comedia:

“Fíjate que cine es lo que menos he hecho en mi vida, pero la verdad, trato de disfrutar todo lo que me toca hacer de trabajo, todo lo hace uno lo mejor que uno puede, pero yo sí tengo una predilección especial por la comedia, me gusta más hacer comedia que hacer otras cosas.”

Macaria mencionó que después del final de la novena temporada de “Vecinos”, ella iniciará las grabaciones de la segunda temporada de “Mi querida herencia” que protagoniza junto a Paul Stanley y Roxana Castellanos. (Por: Katia Plascencia Muciño)