A partir de hoy la Basílica de Zapopan permanece cerrada por razones sanitarias.

La medida sorprende esta mañana a decenas de fieles a los que no les queda otra que orar tras la puerta principal detrás del atrio:

“Pues cerrada” -No sabía que iban a cerrar?- No, no sabíamos que iban a cerrar, diario venimos, pero hoy ya la encontramos cerrada -Y usted que me puede decir?- “no pues que muy triste por los templos que ya cerraron, también por todo lo que está pasando”

El cierre de la Basílica de Zapopan será por tiempo indefinido. (Por José Luis Jiménez Castro / Foto: Juan Martínez)